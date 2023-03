Visita a sorpresa del premier giapponese Kishida. Incontro con Zelensky e sostegno del Giappone all’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Il ministero degli Esteri giapponese ha confermato che il primo ministro Fumio Kishida incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev.

In una dichiarazione, il ministero ha affermato che Kishida esprimerà la “solidarietà e il fermo sostegno del Giappone all’Ucraina” e “il suo rispetto per il coraggio e la perseveranza del popolo ucraino che si alza per difendere la propria patria”.

Il primo ministro Kishida rifiuterà risolutamente l’aggressione della Russia contro l’Ucraina e il cambiamento unilaterale dello status quo con la forza, e riconfermerà la sua determinazione a sostenere l’ordine internazionale basato sullo stato di diritto”, si legge nella dichiarazione del ministero.

Il viaggio a sorpresa di Kishida arriva mentre il leader cinese Xi Jinping tiene colloqui con il presidente russo Vladimir Putin a Mosca.

La sua visita sarà la prima volta che un primo ministro giapponese visiterà un paese o una regione con combattimenti in corso dalla seconda guerra mondiale, secondo l’emittente pubblica NHK. Sarà anche la prima visita in Ucraina di un membro asiatico del G7 e la prima di un alleato degli Stati Uniti nella regione.

Le doppie visite di Kishida e Xi sottolineano profonde divisioni nel nord-est asiatico verso la guerra in Ucraina, con il Giappone che promette aiuti sostanziali per Kiev, mentre la Cina rimane una voce solitaria a sostegno di un Putin sempre più isolato, ora un paria globale e sospetto criminale di guerra.

Kishida si recherà in Polonia mercoledì, ha aggiunto il ministero nella sua dichiarazione.