Visco: “Schlein l’unica salvezza per il Pd. La verità è che i dem non dicono più nulla”

- Advertisement -

Alleanze: “Renzi vuole sostituire Berlusconi, mentre tra i 5 Stelle una riconversione a destra”

AgenPress. “Schlein è l’unica salvezza possibile per i dem. Il Pd era sceso al 16 per cento alle politiche. Non lo dimentichiamo. Senza la nuova segreteria, era morto. Adesso non è facile trovare una linea, ma non vedo alternative ad Elly”.

A dirlo l’ex ministro delle Finanze Vincenzo Visco in un’intervista al quotidiano L’Identità.

Sul mancato accordo con gli alleati, invece, sostiene: “Renzi vuole sostituire Berlusconi, mentre i 5 Stelle stanno facendo un’operazione di riconversione a destra. Il problema è vedere cosa faranno Calenda, i radicali e soprattutto gli elettori. Ricordiamoci che c’è più di mezza Italia che non ha votato”.

Per l’esponente degli esecutivi Prodi e Meloni la strada da intraprendere è ripartire dai temi: “Fare quello che non ha fatto negli ultimi anni: essere più presente e spiegare quali sono le posizioni sui singoli argomenti, attaccando laddove il governo è debole”.