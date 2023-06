Violenza donne, Tovaglieri (Lega), zero tolleranza per reati contro donne, Italia all’avanguardia in Europa

- Advertisement -

AgenPress. “Grazie alla Lega e al governo di centrodestra, più tutele per le vittime e nessuna tolleranza per i reati e i crimini contro le donne, come quelli che negli ultimi giorni hanno sconvolto l’opinione pubblica.

Con il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri, che rafforza ulteriormente il Codice Rosso voluto dalla Lega, la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne diventano ancora più incisivi ed efficaci. Il nostro Paese si pone oggi tra le nazioni europee che combattono con più incisività e determinazione la violenza contro le donne, una guerra silenziosa che colpisce una cittadina comunitaria su tre e che negli ultimi dieci anni, secondo Eurostat, è costata la vita a 6600 donne, uccise per mano di un familiare, di un partner o ex partner.

Anche se l’Italia non figura tra gli Stati membri dell’Ue con i più alti tassi di femminicidi e di aggressioni, ha comunque messo a punto negli anni una strategia integrata per prevenire e combattere la violenza di genere. Ora, con la possibilità di intervenire anche senza la denuncia della vittima, sarà possibile far emergere il sommerso che sfugge alle statistiche per poter dare risposte sempre più efficaci, oltre che dal punto di vista legislativo, anche sotto il profilo economico, sociale e culturale, alle donne che si trovano in situazioni di difficoltà e fragilità”.

Così Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, componente della commissione FEMM del Parlamento europeo.