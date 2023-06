- Advertisement -

AgenPress. “Prima il Governo promette misure contro femminicidi e violenza di genere ma poi dice no all’aumento delle risorse per il “reddito di libertà” per le donne vittime di violenze.

Tante parole, niente soldi. Il contrasto della violenza di genere passa anche per l’indipendenza economica”.

Così in un tweet la consigliera regionale Pd del Lazio Eleonora Mattia, presidente del Comitato Regionale di Controllo Contabile e Ambasciatrice di Telefono Rosa.