Violenza donne: Bernini, “Quanta ipocrisia in attacchi contro Meloni”

AgenPress. “Manifestare per dire basta alla violenza contro le donne e poi usare la stessa forza per attaccare e perfino minacciare una di loro: quanta ipocrisia nei cori contro Giorgia Meloni intonati da alcuni partecipanti al corteo organizzato a Roma!

O siamo tutti dalla stessa parte sempre, oppure il cambiamento per una società più tollerante e inclusiva, più rispettosa e giusta non ci sarà mai. Giorgia Meloni non ha certo bisogno di difese d’ufficio. Ma gli insulti nei suoi confronti indignano e fanno male, proprio come ogni violenza”.

Lo dichiara Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca.