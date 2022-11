AgenPress. Lunedì presenterò, insieme all’amica Giulia Bongiorno, un’evoluzione della Legge Codice Rosso (che ha già salvato tante donne nel corso degli ultimi tre anni) a doppia firma, mia e sua: in caso il giudice non intervenga tempestivamente come disposto, il fascicolo viene avocato e trasferito ad un magistrato più “attento”, vengono previste inoltre conseguenze processuali in caso di colpevoli ritardi.

E’ quanto dichiara, in una nota, il leader della Lega Matteo Salvini.