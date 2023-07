Vilnius. Zelensky, il vertice della NATO è stato un “successo significativo” per l’Ucraina, per il nostro popolo, per i nostri figli

- Advertisement -

AgenPress – “Oggi ci sono garanzie di sicurezza per l’Ucraina sulla strada per la NATO, un importante pacchetto di garanzie di sicurezza. Oggi ci stiamo coordinando con i paesi del G7. Il quadro per le garanzie di sicurezza che sarà ulteriormente esteso attraverso accordi con i nostri partner chiave – bilaterali e multilaterali, accordi. La delegazione ucraina sta portando a casa una vittoria significativa per l’Ucraina, per il nostro Paese, per il nostro popolo, per i nostri figli. Ci apre opportunità di sicurezza assolutamente nuove”.

Così il presidente Volodymyr Zelensky parlando dell’esito del vertice della NATO a Vilnius definendo il vertice un “successo significativo per l’Ucraina”.

Ha ringraziato i leader della NATO per il loro “supporto pratico e senza precedenti” e ha affermato che la delegazione ucraina tornerà a casa con garanzie di sicurezza.

Zelensky ha affermato che l’Ucraina è “sulla via dell’adesione alla NATO” e che, nel processo, “ha bisogno di garanzie di sicurezza efficaci”.

“Mentre siamo sulla strada per l’adesione alla NATO, l’Ucraina ha bisogno di garanzie di sicurezza efficaci sulla strada per l’Alleanza. Ora disponiamo di un adeguato pacchetto di garanzie e vi chiedo di sostenerlo e aderirvi”, ha affermato il presidente in una serie di tweet.

Zelensky ha anche fatto riferimento alle condizioni che l’Ucraina deve soddisfare per aderire alla NATO. Alcuni funzionari ucraini li hanno descritti come vaghi o poco chiari.

“La maggioranza assoluta della nostra gente si aspetta dettagli su queste condizioni. Le percepiamo come condizioni di sicurezza. Comprendiamo che l’Ucraina non può diventare un membro della NATO mentre la guerra è in corso. Ma poi sarà la nostra forza comune quando l’Ucraina si unirà all’Alleanza”.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che l’adesione all’alleanza è sempre stata basata sulle condizioni e ha menzionato l’interoperabilità delle forze.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina è “sulla via dell’adesione alla NATO” e che, nel processo, “ha bisogno di garanzie di sicurezza efficaci”. “Mentre siamo sulla strada per l’adesione alla NATO, l’Ucraina ha bisogno di garanzie di sicurezza efficaci sulla strada per l’Alleanza. Ora disponiamo di un adeguato pacchetto di garanzie e vi chiedo di sostenerlo e aderirvi”, ha affermato il presidente in una serie di tweet. Zelensky ha anche fatto riferimento alle condizioni che l’Ucraina deve soddisfare per aderire alla NATO. Alcuni funzionari ucraini li hanno descritti come vaghi o poco chiari.