Vilnius. Zelensky accolto con applausi e bandiere ucraine. L’Ucraina renderà la Nato più forte

AgenPress – “La Nato renderà l’Ucraina più sicura e l’Ucraina renderà la Nato più forte”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha arringato la folla radunata per la manifestazione #UkraineNATO33 a Vilnius, a margine del vertice Nato nella capitale lituana. Il suo discorso è stato accolto da migliaia di persone con applausi, grida di sostegno e bandiere ucraine e della Nato. Zelensky e il presidente lituano hanno poi assistito all’alzabandiera in piazza di un vessillo ucraino proveniente da Bakhmut, mentre risuonava l’inno dell’Ucraina.

Zelensky ha mostrato una bandiera ucraina inviata dalla città assediata di Bakhmut, dicendo che è un simbolo che la Lituania e il resto d’Europa non dovranno mai combattere contro i soldati russi perché non ci sarà guerra in Europa. L’Ucraina proteggerà la sua libertà e la libertà dell’Europa, ha aggiunto. “Le ambizioni russe rimarranno in rovina”.