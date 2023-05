Vigevano. Incidente stradale, bimba di 5 anni sbalzata fuori dal finestrino muore battendo la testa in un palo

- Advertisement -

AgenPress – L’incidente è avvenuto verso mezzogiorno all’incrocio tra via Mentana e via Quarto a Vigevano, nel Pavese.

A scontrarsi sono state una Honda Jazz e una Lancia Y. La piccola, secondo quanto appreso, era sul sedile posteriore della vettura e dopo lo scontro sarebbe volata fuori dal finestrino – aperto – battendo la testa contro un palo che regge uno specchio parabolico.

Soccorsa dagli equipaggi di due ambulanze, un’auto medica e un elicottero del 118, la bambina è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano, dove poche ore dopo i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la Honda Jazz guidata dalla mamma della bimba è stata centrata sulla fiancata lato passeggero da una Lancia Y.

Ricoverata in gravi condizioni in ospedale in seguito alle ferite riportate, è morta al Pronto soccorso di Vigevano. Sul posto erano subito giunti gli operatori del 118: quando sono arrivati, la bambina si trovava in coma. Tutte e tre le persone coinvolte, la piccola e i due conducenti, sono state portate in ospedale, due a Vigevano e una al San Matteo di Pavia.