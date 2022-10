Via libera Ue a nuove sanzioni. Von der Leyen, pronti a price cap su gas per elettricità

AgenPress – I paesi dell’Unione europea hanno concordato mercoledì di imporre un tetto massimo al prezzo del petrolio russo e altre nuove sanzioni dopo che Mosca ha annesso illegalmente quattro regioni dell’Ucraina nel mezzo della sua guerra durata mesi, hanno affermato funzionari dell’UE.

I diplomatici hanno raggiunto l’accordo a Bruxelles che include anche limiti alle esportazioni dell’UE di componenti per aeromobili in Russia e limiti alle importazioni di acciaio dal paese, secondo una dichiarazione ufficiale della presidenza di turno ceca dell’UE.

Il blocco di 27 nazioni imporrà il divieto di trasportare il petrolio russo via mare verso altri paesi al di sopra del tetto massimo di prezzo, che il Gruppo dei Sette ricche democrazie vuole in vigore entro il 5 dicembre, quando entrerà in vigore un embargo dell’UE sulla maggior parte del petrolio russo. Un prezzo specifico per il future cap deve ancora essere definito.

Un accordo sul tetto massimo non è stato facile da raggiungere perché diversi paesi dell’UE erano preoccupati che avrebbe danneggiato le loro industrie navali. Maggiori dettagli sulle sanzioni saranno pubblicati non appena giovedì.

Il nuovo pacchetto di sanzioni è stato proposto la scorsa settimana dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in un contesto di accresciute preoccupazioni sulla sicurezza per le minacce nucleari del presidente russo Vladimir Putin e la sua annessione di parti dell’Ucraina.

“Ci siamo mossi in modo rapido e deciso”, ha detto von der Leyen accogliendo con favore l’accordo. “Non accetteremo mai i falsi referendum di Putin né alcun tipo di annessione in Ucraina. Siamo determinati a continuare a far pagare il Cremlino”.

“I prezzi elevati del gas fanno lievitare i prezzi dell’elettricità. Dobbiamo limitare questo impatto inflazionistico del gas sull’elettricità ovunque in Europa. Per questo motivo, siamo pronti a discutere un tetto al prezzo del gas utilizzato per generare elettricità. Questo tetto sarebbe anche un primo passo verso una riforma strutturale del mercato dell’elettricità”.

“Dobbiamo considerare i prezzi del gas anche al di là del mercato dell’elettricità. Un simile tetto ai prezzi del gas deve essere concepito in modo adeguato per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. E si tratta di una soluzione temporanea per far fronte al fatto che il Ttf, il nostro principale parametro di riferimento per i prezzi, non è più rappresentativo del nostro mercato, che oggi comprende più Gnl”.

“Abbiamo diminuito il nostro consumo di gas di circa il 10%. Dobbiamo fare di più ma è un dato importante. Le forniture di gas russo sono diminuite fino ad arrivare al 7,5% del gas di gasdotti”, ha aggiunto. Nel frattempo, fumata bianca vicina in Ue sull’ottavo pacchetto di sanzioni anti-russe. La riunione dei Rappresentanti dei 27 (Coreper), convocata ieri in tarda sera, a quanto si apprende da fonti europee, ha registrato passi in avanti sulle misure, incluso il price cap al petrolio di Mosca. Una nuova riunione, convocata per questa mattina, potrebbe portare a finalizzare l’intesa. Il pacchetto include anche l’inserimento nella lista nera di tutte le persone ed entità coinvolte nei referendum illegali indetti dalla Russia e un ulteriore stop all’export di prodotti della tecnologia civile dall’Ue a Mosca.