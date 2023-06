Vertice Ue. Ursula von der Leyen: “Sosterremo la Tunisia dal punto di vista economico”

- Advertisement -

AgenPress. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al vertice in Tunisia ha dichiarato:

“Con la Tunisia ci unisce molto di più della posizione geografica, ci unisce la storia. E’ nel nostro comune interesse rafforzare le relazione e investire nella stabilità e nella prosperità del Paese“.

“L’Ue e la Tunisia – ha proseguito – hanno un ampio interesse nel bloccare la cinica attività dei trafficanti di migranti. Noi sosterremo la Tunisia con cento milioni di euro” per la sorveglianza delle frontiere marittime e le attività Sar. Sosterremo la Tunisia dal punto di vista economico. L’Ue sta considerando un piano di assistenza macro-finanziaria non appena sarà trovato un accordo con l’Fmi, che è necessario. Siamo pronti a mobilitare oltre 900 milioni di euro. Come passo immediato, potremmo fornire subito un ulteriore sostegno al bilancio fino a 150 milioni di euro“