Vertice NATO di Vilnius. Respingiamo e condanniamo categoricamente il terrorismo con la massima fermezza possibile

AgenPress. Respingiamo e condanniamo categoricamente il terrorismo con la massima fermezza possibile. Contrastare il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni è essenziale per la nostra difesa collettiva.

Il ruolo della NATO nella lotta contro il terrorismo contribuisce a tutti e tre i compiti fondamentali dell’Alleanza ed è parte integrante dell’approccio a 360 gradi dell’Alleanza alla deterrenza e alla difesa. Gli alleati continueranno a combattere questa minaccia con determinazione, determinazione e solidarietà.

Come parte di uno sforzo più ampio per rispondere meglio collettivamente a questa minaccia, svilupperemo ulteriormente le capacità degli alleati e continueremo a impegnarci con la Coalizione globale per sconfiggere Da’esh e con i paesi partner al fine di sostenere i loro sforzi e aiutarli a costruire la loro capacità di contrastare il terrorismo. La NATO continuerà inoltre a impegnarsi, come appropriato,

Le organizzazioni terroristiche minacciano la sicurezza delle nostre popolazioni, forze e territorio. Hanno ampliato le loro reti, migliorato le loro capacità e investito in nuove tecnologie per migliorare la loro portata e letalità.

Continueremo a scoraggiare, difendere e rispondere alle minacce e alle sfide poste dai gruppi terroristici, sulla base di una combinazione di misure di prevenzione, protezione e negazione. Oggi abbiamo incaricato il Consiglio in sessione permanente di aggiornare gli orientamenti politici e il piano d’azione della NATO sull’antiterrorismo e di riesaminare, in consultazione con i nostri partner regionali, le aree in cui la NATO può fornire assistenza civile-militare ai partner in questo campo. Il nostro approccio al terrorismo e alle sue cause è conforme al diritto internazionale e agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite.