Vertice NATO di Vilnius. La Russia non ha mostrato alcuna sincera apertura a una pace giusta e duratura

AgenPress. Accogliamo con favore il forte sostegno dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite agli sforzi per promuovere una pace globale, giusta e duratura in Ucraina. Accogliamo con favore e sosteniamo l’impegno del Presidente Zelenskyy nello stabilire i principi per tale pace attraverso la sua Formula di pace.

Siamo impegnati a raggiungere una pace giusta e duratura che sostenga i principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare la sovranità, l’integrità territoriale e l’indipendenza. Sottolineiamo che ciò non può essere realizzato senza il ritiro completo e incondizionato della Russia.

Sebbene abbiamo invitato la Russia a impegnarsi in modo costruttivo in negoziati credibili con l’Ucraina, la Russia non ha mostrato alcuna sincera apertura a una pace giusta e duratura.