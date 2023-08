Vertice Gedda. Lula, Russia ed Ucraina non vogliono la pace. Zelensky: Putin sta uccidendo i nostri figli e violenta le nostre donne

- Advertisement -

AgenPress – Volodymyr Zelensky, ha accusato il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, di “essere d’accordo con le narrazioni” del leader russo, Vladimir Putin, dopo che il presidente del Brasile ha affermato che né la Russia, né l’Ucraina vogliono la pace “mentre la gente continua a morire”.

“Non so perché debba condividere le narrazioni” di Putin sottolineando che Putin “non è diverso da qualsiasi colonizzatore”, affermando che “mente e manipola costantemente” e “sta uccidendo i nostri figli e violentando le nostre donne”.

“Spero che (Lula) abbia la sua opinione. Non mi sembra necessario che i suoi pensieri coincidano con i pensieri del presidente Putin”, ha aggiunto Zelensky, il quale ha affermato che affermazioni come quelle del leader brasiliano “non aiutano a portare la pace”. Il presidente brasiliano è stato indicato in diverse occasioni come potenziale mediatore tra Ucraina e Russia. Mentre Lula chiede che i colloqui inizino ora nelle circostanze attuali, Zelensky rifiuta di sedersi a parlare fino a quando la Russia non ritirerà le sue truppe dai territori che occupa in Ucraina.