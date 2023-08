Vertice Gedda. Li Hui (inviato cinese per gli Affari eurasiatici). Consolidato il consenso sull’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – I rappresentanti di circa 40 paesi che hanno preso parte ai colloqui di pace in Ucraina ospitati dai sauditi questo fine settimana hanno concordato che qualsiasi trattato di pace per porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina deve essere basato sul rispetto dell’integrità territoriale dell’Ucraina e della Carta delle Nazioni Unite, ha affermato il governo ucraino la domenica.

La Russia non ha preso parte ai colloqui. Ma la Cina, alleata di lunga data della Russia, ha partecipato al vertice a Jeddah, in Arabia Saudita.

“La Cina non si è opposta, come non ha mai obiettato che l’integrità territoriale dell’Ucraina debba essere rispettata”, ha detto Igor Zhovkva, vice capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“La Cina è disposta a lavorare con la comunità internazionale per continuare a svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere una soluzione politica alla crisi in Ucraina”, ha detto in una nota Wang Wenbin, portavoce del ministero cinese.

I colloqui hanno contribuito a “consolidare il consenso internazionale sulla soluzione della crisi ucraina”. L’inviato speciale cinese per gli Affari eurasiatici, Li Hui, “ha avuto ampi contatti e comunicazioni con tutte le parti sulla soluzione politica della crisi”, ha ascoltato le opinioni e le proposte di tutte le parti e ha ulteriormente consolidato il consenso internazionale”, secondo una dichiarazione diffusa dal ministero degli Esteri di Pechino.