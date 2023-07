Vertice FAO. Guterres: Mosca torni all’accordo sul grano. Oltraggioso che le persone muoiano ancora di fame

- Advertisement -

AgenPress – “Faccio un appello alla Federazione russa affinché torni all’attuazione dell’iniziativa del Mar nero in linea con la mia ultima proposta ed esorto la comunità globale a restare unita per trovare soluzioni efficaci in questo impegno e sforzo essenziale”. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres aprendo il vertice Onu sui sistemi alimentari, organizzato dalla Fao a Roma.

“Grazie al governo italiano per avere ospitato questo evento così importante, un incontro che riguarda i sistemi alimentari ma anche le persone che necessitano di soddisfare i diritti umani più basilari, quelli dell’alimentazione. In questo mondo è oltraggioso che le persone continuino a soffrire e morire di fame”.

“I sistemi alimentari mondiali sono in frantumi: miliardi di persone ne stanno pagando il prezzo – ha aggiunto -. Sono oltre 780 milioni le persone che soffrono la fame, mentre circa un terzo del cibo prodotto viene perso o sprecato. Più di tre miliardi di persone non riescono a permettersi dei regimi alimentari sani, due milioni di persone sono sovrappeso, mentre 462 milioni sono sottopeso”. “Ognuno merita la sicurezza alimentare”.

“Il tempo è agli sgoccioli, servono azioni urgenti in tre aree fondamentali: un massiccio investimento in sistemi alimentari sostenibili, equi sani e resilienti. La seconda area è che governi e imprese lavorino insieme per costruire sistemi che mettano al primo posto le persone e non i profitti: chiedo a governi e industria di esplorare modi per ridurre i costi e aumentare la disponibilità geografica con cibo fresco e sano per tutti”, ha detto ancora.

“Infine abbiamo bisogno di sistemi alimentari che possano aiutare a porre fine alla guerra senza senso sul nostro pianeta, di ridurre le emissioni di anidride carbonica”, ha aggiunto, “Trasformare i sistemi alimentari vuol dire coinvolgere di tutti. Lo spirito di collaborazione è sempre stato evidente per noi dal primo giorno. Ai leader qui oggi dico, insieme spingiamo e agiamo per il cambiamento, cerchiamo di ritenerci tutti responsabili per garantire che ognuno in ogni Paese e comunità abbia accesso ad un cibo sano e nutriente di cui ha bisogno e che merita veramente. Per i Paesi in via di sviluppo affinché possano raggiungere questo obiettivo è assolutamente essenziale cercare di incrementare la cancellazione del debito in maniera massiccia e ottenere investimenti a lungo termine per superare i problemi che stanno affrontando”.

Guterres ha espresso alla presidente del consiglio Giorgia Meloni “forte interesse per la prossima presidenza italiana del G7” e ha assicurato “un ampio sostegno al presidente Meloni”. In base a quanto si apprende, è quanto emerso nel bilaterale fra Guterres e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine del secondo vertice sui sistemi alimentari, in corso alla Fao. Per Guterres la presidenza italiana del G7 sarà “un’occasione importante per discutere anche della riforma del sistema finanziario internazionale, del ruolo della Banca Mondiale e del Fondo Mondiale Internazionale che hanno bisogno di essere rafforzati”.