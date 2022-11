Veneto. Luca Zaia: Autonomia, sedersi davanti al Governo

AgenPress. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, dopo l’incontro con il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, si è detto ottimista sull’andamento del confronto per accelerare i processi di Autonomia differenziata, sottolineando di non voler indietreggiare sul numero delle materie richieste: “Tutti mi chiedono quante materie chiederò, io rispondo tutte quelle che sono previste in Costituzione. Quando vai al ristorante non esiste che dici ‘rinuncio a metà menù’, dammi il menù in mano e voglio capire cosa si mangia”.

“Vorrei sfatare le leggende metropolitane, – aggiunge Zaia – la prima quella che ‘Zaia accetta la gradualità’. Prima di parlare bisognerebbe studiare. Io sono l’ideatore della pre-intesa, fatta cinque anni fa con il Governo Gentiloni, dove la gradualità era prevista. Il tema è un altro: sedersi davanti al Governo, e non è mai capitato in 5 anni con 5 governi, e discutere delle materie”.