Veneto: eccellenza Banca degli Occhi. Zaia: “Siamo fieri che 11 neonati cresceranno con possibilità vedere il mondo”

AgenPress. “Siamo fieri che 11 neonati cresceranno con possibilità vedere il mondo” La Banca degli Occhi della regione è un’eccellenza internazionale, lo evidenzia il presidente Luca Zaia: “Undici neonati, tra i quali alcuni in altre regioni e uno in Inghilterra, cresceranno potendo vedere il mondo grazie al lavoro svolto dalla Banca degli occhi del Veneto. La Fondazione con sede a Mestre si conferma una vera eccellenza internazionale qualificante della nostra sanità, sia per l’alta percentuale di disponibilità alla donazione manifestate sia per il contributo che fornisce per eseguire trapianti in tutto il mondo. Mi congratulo con tutto il personale che, con qualsiasi incarico, ogni giorno lavora consentendo i successi di questa realtà”.

Zaia evidenzia così l’attività del 2022 resa nota della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto. “Un’attività che vanta numeri di cui andare orgogliosi – aggiunge Zaia -. Nell’anno da poco concluso sono stati processate diverse migliaia di tessuti oculari e a migliaia ne sono stati distribuiti non solo in tutta Italia ma anche in Portogallo, Regno Unito, Germania, in paesi africani ed asiatici. Un’attività di altissimo livello che non solo mette in luce la solidarietà della nostra terra e la grande sensibilità dei donatori e dei familiari ma conferma come, anche in questo settore, il Veneto dialoga e costruisce sinergie di successo con tutto il mondo”.