Varsavia. Il presidente tedesco paragona Putin ai nazisti. Chiede “perdono per i crimini” commessi dalla Germania

Dei restanti 50.000 residenti, quasi tutti furono catturati e inviati nei campi di sterminio di Majdanek e Treblinka nella Polonia occupata dai nazisti.

Steinmeier, insieme al presidente polacco Andrzej Duda e al presidente israeliano Isaac Herzog, ha deposto ghirlande al monumento agli eroi del ghetto di Varsavia.

E intervenendo alla cerimonia commemorativa, il presidente tedesco ha affermato che la guerra del presidente Putin “porta incommensurabili sofferenze, violenze, distruzione e morte al popolo ucraino”.

“Voi in Polonia, voi in Israele, sapete dalla vostra storia che la libertà e l’indipendenza devono essere combattute e difese. Sapete quanto sia importante per una democrazia difendersi.

“Ma anche noi tedeschi abbiamo imparato la lezione della nostra storia. Mai più, il che significa che non ci deve essere una guerra criminale di aggressione come quella della Russia contro l’Ucraina in Europa”.

Steinmeier ha sottolineato che ciò significa che la Germania e le altre nazioni occidentali “si schiereranno fermamente dalla parte dell’Ucraina”.

È stata la prima volta che un capo di stato tedesco è stato invitato a parlare in un anniversario della rivolta del ghetto di Varsavia.

A differenza delle controparti in altri paesi occidentali, i leader tedeschi hanno avuto rapporti piuttosto tesi con le autorità ucraine durante le prime settimane dell’invasione russa, con alti funzionari a Kiev che li criticavano apertamente per essersi rifiutati di inviare armi moderne.

È stato anche riferito che Steinmeier è stato snobbato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky l’anno scorso, quando voleva visitare la capitale ucraina insieme ad altri leader occidentali.

Ma ora la Germania è considerata in prima linea nella lotta dell’Ucraina con le forze d’invasione.

Si ritiene che decine di migliaia di persone siano state uccise e molte città e villaggi ucraini sono stati distrutti da quando il presidente Putin ha lanciato la sua invasione il 24 febbraio 2022.L’Ucraina ei suoi alleati accusano le truppe russe di aver commesso migliaia di crimini di guerra, tra cui omicidi di massa, stupri e deportazioni.