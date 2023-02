Varsavia. Biden, l’Ucraina non sarà mai una vittima della Russia. La guerra è colpa della vile sete di potere di Putin

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato solidale con milioni di ucraini che sono fuggiti dal paese all’inizio dell’invasione russa e ha lodato gli sforzi della Polonia e del popolo polacco per accoglierli.

“Siamo dalla parte dei milioni di profughi di questa guerra che hanno trovato accoglienza in Europa e negli Stati Uniti, in particolare qui in Polonia”, ha detto in un discorso a Varsavia. “Le imprese polacche, la società civile, i leader culturali, inclusa la first lady polacca – che è qui stasera – hanno guidato con il cuore e la determinazione, mostrando tutto ciò che c’è di buono nello spirito umano”.

Ha raccontato la sua visita in Polonia l’anno scorso per incontrare i rifugiati, dicendo che non lo dimenticherà mai.

“Vedendo i loro volti, esausti e spaventati, tenendo i loro figli così vicini, preoccupati che non possano mai più rivedere i loro padri, mariti, fratelli o sorelle. In quel momento più buio della loro vita, voi polacchi avete offerto loro sicurezza e luce. Voi li hai abbracciati, li hai letteralmente abbracciati.”

Joe Biden si è rivolto al popolo russo confutando le affermazioni fatte da Vladimir Putin, affermando che l’Occidente non stava cercando di controllare la Russia.

“Stasera parlo ancora una volta al popolo russo. Gli Stati Uniti e le nazioni europee non cercano di controllare o distruggere la Russia. L’Occidente non stava complottando per attaccare la Russia come ha detto oggi Putin”, ha detto Biden martedì in un discorso a Varsavia, Polonia.

“Questa guerra non è mai una necessità. È una tragedia. Il presidente Putin ha scelto questa guerra”.

Biden ha ribadito che l’Ucraina deve difendersi mentre Putin sceglie di continuare la guerra, mentre Putin ha la possibilità di porre fine alla guerra ogni volta che decide.

“L’Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia”, rivolgendosi a una grande folla a Varsavia, in Polonia, in occasione del primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina.

“Perché le persone libere si rifiutano di vivere in un mondo di disperazione e sai, questo è stato un anno straordinario in tutti i sensi”, ha detto Biden. “Straordinaria brutalità delle forze e dei mercenari russi. Hanno commesso depravazioni, crimini contro l’umanità senza vergogna o rimorso”.

Biden ha continuato a delineare le azioni intraprese dall’esercito russo in Ucraina dall’inizio della guerra.

“Hanno preso di mira i civili con morte e distruzione. Usato lo stupro come arma di guerra. Bambini ucraini rubati nel tentativo di rubare la stazione ferroviaria, gli ospedali di maternità, le scuole, gli orfanotrofi dell’Ucraina bombardati. Nessuno, nessuno può distogliere lo sguardo dalle atrocità che la Russia sta commettendo. È aberrante “È aberrante. Ma anche straordinaria è stata la risposta del popolo ucraino e del mondo”.

“Non dovrebbero esserci dubbi. Il nostro sostegno all’Ucraina non vacillerà, la NATO non sarà divisa e non ci stancheremo”, ha detto Biden a Varsavia.

“La vile sete di terra e potere del presidente Putin fallirà e prevarrà l’amore del popolo ucraino per il proprio paese”, ha detto Biden, sottolineando che la libertà è in gioco nella guerra.

“Stiamo vedendo di nuovo oggi ciò che il popolo della Polonia e le persone in tutta Europa hanno visto per decenni, gli appetiti dell’autocrate non possono essere placati – devono essere contrastati. Gli autocrati capiscono solo una parola: no. No, no. No, non lo farai prendi il mio paese. No, non prenderai la mia libertà. No, non prenderai il mio futuro “.

Putin ha ordinato ai carri armati di entrare in Ucraina l’anno scorso, “ha pensato che ci saremmo ribaltati. Si sbagliava”, ha detto martedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

“Il popolo ucraino è troppo coraggioso. America, Europa, una coalizione di nazioni dall’Atlantico al Pacifico – eravamo troppo uniti. La democrazia era troppo forte. Invece di una vittoria facile che ha percepito e predetto, Putin è partito con carri armati bruciati e Le forze russe allo sbando”.

“Pensava che la NATO si sarebbe fratturata e divisa. Invece, la NATO è più unita e più unita che mai. Pensava di poter usare l’energia come arma, spezzare la determinazione dell’Europa, e invece, stiamo lavorando per porre fine alla dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili russi”.