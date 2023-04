Vandali d’arte, multe fino a 60 mila euro per il ripristino. Codacons: bene sanzioni, ma difficili da applicare

- Advertisement -

AgenPress. Il Codacons, associazione ambientalista riconosciuta dal Ministero, accoglie con favore l’arrivo delle multe per chi danneggia o imbratta monumenti e beni culturali, misura che sarà discussa oggi in Consiglio dei ministri, ma al tempo stesso lancia l‘allarme sulle difficoltà di applicazione pratica delle sanzioni.

“Riteniamo che chi arreca danno a beni culturali protetti, indipendentemente dalle ragioni del suo gesto, vada punito con la massima severità, ma qualsiasi giro di vite imposto dal Governo dovrà fare i conti con le criticità del nostro sistema giudiziario – spiega il presidente Carlo Rienzi – Le sanzioni, sia quelle pecuniarie che quelle penali, rischiano infatti di essere inapplicabili a causa della lentezza dei processi in Italia, e dei tempi lunghissimi per le valutazioni dei ricorsi. Dal momento in cui un soggetto imbratta un monumento o una fontana, a quello in cui sarà materialmente chiamato a pagare i danni, possono trascorrere anche anni, ammesso che il responsabile sia ritenuto colpevole da un tribunale”.

“Per tutelare realmente i nostri monumenti, oltre alle multe, serve garantire certezza della pena e soprattutto prevenire atti vandalici attraverso una capillare sorveglianza” – conclude Rienzi.