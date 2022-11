Valentini: “Made in Italy non soltanto un’indicazione geografica ma una garanzia ed un marchio di alta qualità”

AgenPress. “Inserire nella denominazione del Ministero le parole “Made in Italy” significa evidenziare che l’eccellenza italiana è tale da rendere il termine “Made in Italy” non soltanto un’indicazione geografica ma una garanzia ed un marchio di alta qualità, e quindi dare sicurezza e orgoglio alle nostre imprese, ai nostri artigiani e a tutta la filiera italiana; a dobbiamo tenere alto questo nome e mondo produttivo ed istituzioni debbono lavorare di concerto affinché ci renda tutti orgogliosi.”

Così il Vice Ministro delle imprese e del Made in Italy Valentino Valentini intervenendo ieri sera a Zapping su Radio Uno.

“Io sono contento che il Presidente Giorgia Meloni abbia voluto fare questo cambio: c’è stato chi lo ha criticato, io invece lo prendo come un viatico ed uno stimolo a fare sempre meglio e a far sì che “Made in Italy” costituisca di per sé uno dei brand più belli del mondo.” Conclude il Vice Ministro Valentini.