Valdesi, il Presidente Mattarella a Torre Pellice il 31 agosto

AgenPress. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà giovedì 31 agosto a Torre Pellice (Torino) all’iniziativa promossa congiuntamente dall’amministrazione comunale di Torre Pellice e dalla Tavola valdese (organo esecutivo dell’Unione delle chiese metodiste e valdesi) per ricordare l’Ottantesimo anniversario del primo discorso pubblico di Altiero Spinelli per l’Europa (1943- 2023), e per incontrare la Comunità Valdese.

Il Capo dello Stato sarà accolto dalle autorità territoriali alle 10.45 in piazza Muston, poi si sposterà in piazza Libertà e Via della Repubblica per l’inaugurazione della targa-ricordo del discorso di Spinelli e, successivamente, presso il vicino Teatro del Forte (sede del convegno dal titolo “L’Europa di Altiero Spinelli”).

In quella sede interveranno il Sindaco di Torre Pellice, Marco Cogno, il prof. Filippo Maria Giordano e il Presidente della Fondazione Circolo Rosselli, on.le prof. Valdo Spini.

In seguito, il presidente della Repubblica parteciperà a un incontro con la Moderatora della Tavola valdese, Alessandra Trotta, e gli esponenti della Chiesa Evangelica Valdese e Metodista presso la Casa Valdese. Al termine dell’incontro il Presidente della Repubblica visiterà il Museo Valdese.