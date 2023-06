Ustica, Tricarico: “Quella sinistra che dovrebbe tutelare le vittime continua a mentire”

- Advertisement -

“Si vuole incolpare la Meloni di qualcosa di cui non è responsabile”

AgenPress. “Al posto di concentrarsi su chi ha messo la bomba, la sinistra continua a parlare di battaglia aerea. Chi dovrebbe tutelare le vittime, nasconde la verità. Bonfietti ne sa qualcosa”.

A dirlo Leonardo Tricarico, ex Capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare, nonché membro dell’Avdau (Associazione per la verità sul disastro Aereo di Ustica), in un’intervista rilasciata al quotidiano l’Identità.

Il presidente della fondazione Icsa, invece, difende il presidente del Consiglio. “Meloni, così come il governo e chi l’assiste in questa materia specifica, non si è mai espressa su Ustica, pur essendo consapevole della verità giudiziaria.

Nel frattempo, la si vuole incolpare di qualcosa di cui non ha responsabilità. Anzi si dovrebbe solamente lodare la sua riservatezza, in quanto pur essendo a conoscenza che l’ipotesi del missile e della battaglia aerea è fasulla, ha preferito, come dovrebbe fare sempre un’istituzione, tacere”.