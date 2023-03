Usa. Xi Jinping non condanna le atrocità commesse da Putin in Ucraina, ma fornisce una “copertura diplomatica”

- Advertisement -

AgenPress – Secondo giorno di visita e di incontri di Xi Jinping con il presidente russo Vladimir Putin, ma gli alleati occidentali rimangono scettici su qualsiasi svolta sulla guerra in Ucraina con Washington che afferma che la visita del leader cinese fornisce “copertura diplomatica” per Mosca.

Il primo giorno in Russia per Xi è stato uno spettacolo attentamente coreografato con una serenata di una banda di ottoni, un servizio fotografico e un pranzo con il suo “caro amico” Putin, ma è il secondo giorno in cui i due leader si metteranno al lavoro.

La questione chiave dell’interesse globale che incombe sui colloqui è se eventuali risultati avranno un impatto sul conflitto in Ucraina, dove la Russia continua un assalto che ha innescato una crisi umanitaria di massa e provocato decine di migliaia di morti.

La Cina nelle ultime settimane ha tentato di presentarsi come un aspirante mediatore di pace, chiedendo un cessate il fuoco e colloqui di pace in un documento di posizione dalle parole vaghe pubblicato il mese scorso.

Putin lunedì ha affermato che la Russia ha “studiato attentamente” le proposte della Cina e ha promesso “un’opportunità per discutere la questione”, secondo una lettura del Cremlino.

Ma c’è stato un ampio scetticismo sulla posizione della Cina sulla risoluzione del conflitto, incentrato sulla preoccupazione che nulla di quanto offerto finora da Pechino rifletta la richiesta dell’Ucraina che tutte le truppe russe si ritirino dal suo territorio.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken lunedì ha criticato la visita di Xi, osservando che è avvenuta pochi giorni dopo che la Corte penale internazionale dell’Aia ha emesso un mandato di arresto per Putin.

“La Cina non si sente responsabile di ritenere il Cremlino responsabile delle atrocità commesse in Ucraina, e invece di condannarle, preferirebbe fornire una copertura diplomatica alla Russia per continuare a commettere quegli stessi crimini”, ha detto il massimo diplomatico di Washington.

Qualsiasi richiesta di un cessate il fuoco “che non includa la rimozione delle forze russe dal territorio ucraino sosterrebbe effettivamente la ratifica della conquista russa” in quanto “consentirebbe al presidente Putin di riposare e rimontare le sue truppe, e quindi ricominciare la guerra in un momento più vantaggioso per la Russia”.