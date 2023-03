Usa. Trump, mi aspetto di essere arrestato martedì. Appello ai sostenitori, protesta! protesta!

- Advertisement -

AgenPress – L’ex presidente Donald Trump ha detto sabato che si aspetta di essere arrestato in relazione all’indagine lunga anni su un piano di denaro segreto che coinvolge l’attrice di film per adulti Stormy Daniels e ha invitato i suoi sostenitori a protestare contro qualsiasi mossa del genere.

In un post successivo che andava oltre la semplice esortazione dei lealisti a protestare contro il suo pericolo legale, il candidato alla presidenza del 2024 ha diretto la sua ira generale in tutte le lettere maiuscole contro l’amministrazione Biden e ha sollevato la prospettiva di disordini civili: “È ORA !!!” ha scritto. “NON POSSIAMO PIÙ PERMETTERLO. STANNO UCCIDENDO LA NOSTRA NAZIONE MENTRE CI SEDIAMO A GUARDARE. DOBBIAMO SALVARE L’AMERICA!PROTESTA, PROTESTA, PROTESTA!!!”

In un post sui social media, Trump, riferendosi a se stesso, ha affermato che “il principale candidato repubblicano ed ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana”, anche se non ha detto perché si aspetta di essere arrestato. Il suo team ha dichiarato dopo il post di Trump di non aver ricevuto alcuna notifica dai pubblici ministeri.

Tuttavia il suo avvocato ha affermato che non vi è stata alcuna comunicazione da parte delle forze dell’ordine e che il post dell’ex presidente si basava su resoconti dei media.

I pubblici ministeri hanno esaminato una possibile incriminazione di Trump. I rapporti dicono che potrebbe arrivare la prossima settimana.

Se viene incriminato, sarebbe il primo procedimento penale mai avviato contro un ex presidente degli Stati Uniti.

Questo caso si concentra sul presunto silenzio pagato per conto di Trump dal suo avvocato all’ex porno star Stormy Daniels prima delle elezioni presidenziali del 2016. È uno dei numerosi casi in cui il 76enne è attualmente indagato, anche se non è stato ancora accusato in nessuno e nega illeciti in ciascuno. Trump si è impegnato a continuare la sua campagna per diventare il candidato repubblicano alle elezioni presidenziali del 2024, anche se sarà incriminato. Gli sforzi passati per indagare su di lui, inclusi due processi di impeachment, l’indagine sulla Russia e il raid di Mar-a-Lago, hanno avuto la tendenza a renderlo più popolare con la sua base, quindi un’accusa potrebbe avere un effetto simile. Non è ancora noto se sarà accusato penalmente questa settimana o addirittura, a grandi linee, quali potrebbero essere tali accuse. Ma con l’ex presidente che prevede un arresto e chiede proteste di massa, questo è un viaggio in un territorio sconosciuto. Trump ha una base fedele di seguaci e l’attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti da parte dei suoi sostenitori a seguito dei suoi ripetuti appelli alla protesta ha dimostrato che una situazione tesa può rapidamente degenerare in violenza. Sabato Trump ha scritto sul suo sito di social network Truth Social che “fughe di notizie illegali” dall’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan “indicano” che sarebbe stato arrestato martedì. L’ufficio del procuratore distrettuale non ha ancora commentato. L’avvocato di Trump, Susan Necheles, ha affermato che il suo team non ha sentito nulla dalle forze dell’ordine. “Poiché si tratta di un procedimento politico, l’ufficio del procuratore distrettuale si è impegnato a far trapelare tutto alla stampa, piuttosto che comunicare con gli avvocati del presidente Trump come si farebbe in un caso normale”.