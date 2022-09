Usa. Sullivan, se Putin dovesse usare l’arma nucleare, risponderemo con “conseguenze “catastrofiche”

AgenPress – Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha promesso domenica che ci sarebbero conseguenze “catastrofiche” se la Russia avesse usato un’arma nucleare in Ucraina e ha affermato che gli Stati Uniti emetteranno ulteriori sanzioni economiche contro la Russia se il Cremlino completa il suo referendum “finto”.

“Se la Russia oltrepasserà questa linea, ci saranno conseguenze catastrofiche per la Russia. Gli Stati Uniti risponderanno in modo decisivo. Ora nei canali privati, abbiamo spiegato in modo più dettagliato esattamente cosa significherebbe”, ha detto Sullivan a Chuck Todd su “Meet The” della NBC. Premere.”

Sulle ulteriori conseguenze contro la Russia per i referendum nei territori ucraini occupati , Sullivan ha indicato la dichiarazione dei leader del G7 di venerdì e ha affermato che nei prossimi giorni ci saranno altri annunci dagli Stati Uniti.

“Hanno ribadito che ci sarebbero state conseguenze e hanno specificato che ciò includerebbe ulteriori sanzioni rafforzate, comprese sanzioni contro entità e società al di fuori della Russia che supportano la macchina da guerra russa o supportano questi falsi referendum o gli sforzi della Russia”, ha affermato Sullivan.

In un’intervista alla ABC “This Week”, Sullivan ha anche affermato che gli Stati Uniti stanno pianificando “per ogni evenienza”.

“Vogliamo stabilire il principio che ci saranno conseguenze catastrofiche, ma non impegnarci in un gioco retorico colpo per occhio. Quindi, i russi capiscono dove siamo, capiamo dove siamo, stiamo pianificando ogni evenienza e faremo il necessario per dissuadere la Russia dal fare questo passo. E se lo fanno, risponderemo in modo decisivo”, ha detto Sullivan.

Alla domanda sulle proteste in corso in Russia, Sullivan ha affermato che gli Stati Uniti sono concentrati sul continuare a sostenere l’Ucraina: “Il futuro della Russia spetta al popolo russo deciderlo”.