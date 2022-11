Usa. Sparatoria in una Università della Virginia. 3 morti. Identificato il responsabile, è uno studente

AgenPress – Tre persone sono state uccise e altre due sono rimaste ferite in una sparatoria in un parcheggio dell’Università della Virginia.

La sparatoria “ha provocato tre vittime; altre due vittime sono rimaste ferite”, ha detto il presidente Jim Ryan in una lettera alla comunità universitaria pubblicata sui social media . Ha identificato il sospetto come Christopher Darnell Jones Jr., studente dell’ateneo.

Domenica notte la direzione delle emergenze dell’università ha emesso un avviso informando la comunità del campus di un'”arma da fuoco attaccante attiva”. Il messaggio ha avvertito gli studenti di ripararsi sul posto a seguito di una segnalazione di colpi di arma da fuoco sparati su Culbreth Road, alla periferia settentrionale del campus. Lunedì le lezioni sono state annullate.

Il dipartimento di polizia dell’UVA ha pubblicato un avviso online in cui si affermava che diverse agenzie di polizia, inclusa la polizia di stato, stavano cercando un sospetto considerato “armato e pericoloso”.

Nella sua lettera al campus, il presidente dell’università ha affermato che Jones era sospettato di aver commesso la sparatoria. L’account Twitter della gestione delle emergenze del campus ha affermato che si credeva indossasse blue jeans e una giacca bordeaux e guidasse un SUV nero con etichette Virginia.

L’account Twitter dell’università per la gestione delle emergenze ha affermato poco prima delle 7 del mattino che era in corso “una ricerca completa all’interno e intorno all’UVA Grounds” da parte delle forze dell’ordine e ha esortato le persone nel campus a rimanere al riparo.

Il Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives ha detto che gli agenti stavano rispondendo al campus per assistere nelle indagini.

La lettera di Ryan ha confermato che il sospetto, che ha detto essere uno studente, era ancora in libertà lunedì mattina.

“Questo è un messaggio che qualsiasi leader spera di non dover mai inviare e sono devastato dal fatto che questa violenza abbia visitato l’Università della Virginia”, ha scritto Ryan. “Questo è un incidente traumatico per tutti nella nostra comunità”.