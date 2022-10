Usa. Sanzioni per droni da Iran a Mosca contro l’Ucraina. Violano la risoluzione Onu

AgenPress – Gli Usa minacciano di sanzionare tutte le persone legate all’uso di droni iraniani nella guerra in Ucraina, dopo gli ultimi raid su Kiev. “Chiunque sia in affari con l’Iran e abbia qualsiasi legame con gli Uav (droni senza pilota) o con gli sviluppi dei missili balistici o il flusso di armi dall’Iran alla Russia deve stare molto attento”, ha avvisato Vedant Patel, portavoce del Dipartimento di Stato americano. “Gli Usa non esiteranno a usare le sanzioni o a prendere azioni contro i responsabili”.

Gli Usa concordano con le valutazioni britanniche e francesi che la fornitura di droni iraniani alla Russia violi la risoluzione 2231 del consiglio di sicurezza dell’Onu relativa al Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpa) sul nucleare iraniano, ha detto il vice portavoce del dipartimento di stato Usa Vedant Patel.