Usa. New York affonda per colpa del peso dei grattacieli che aggrava il rischio di inondazioni

AgenPress – La città di New York deve affrontare un rischio di inondazioni sempre più rapido a causa dell’innalzamento del livello del mare, della subsidenza e dell’aumento dell’intensità delle tempeste dovute a cause naturali e antropiche.

Le studio ha scoperto che New York sta affondando di 1-2 millimetri all’anno a causa del peso degli edifici alti. Pochi millimetri potrebbero non sembrare molti, ma alcune parti della città stanno affondando molto più velocemente.

Il livello dell’acqua che circonda New York City, fiumi e oceano Atlantico, è aumentato di circa 9 pollici, 22 cm, dal 1950 e le principali inondazioni dovute alle tempeste potrebbero essere fino a quattro volte più frequenti di adesso entro la fine del secolo a causa della combinazione di innalzamento del livello del mare e uragani.

La deformazione potrebbe significare guai per la città bassa di oltre 8 milioni di persone. Questi risultati dovrebbero incoraggiare ulteriori sforzi per sviluppare strategie di mitigazione del cambiamento climatico per combattere l’aumento del rischio di inondazioni e l’innalzamento del livello del mare.

I ricercatori hanno calcolato che la massa combinata di circa 1 milione di edifici a New York City è di 764,000,000,000,000,000 di chilogrammi. Hanno quindi diviso la città in una griglia quadrata di 100 x 100 metri e, tenendo conto della forza di gravità, hanno convertito la massa degli edifici in pressione verso il basso.

I loro calcoli includono solo la massa degli edifici e le cose al loro interno, non le strade, i marciapiedi, i ponti, le ferrovie e altre aree pavimentate di New York. Anche con queste limitazioni, questi nuovi calcoli perfezionano le precedenti osservazioni del crollo della città tenendo conto della complessa geologia superficiale sotto New York City, che comprende depositi di sabbia, limo e argilla, nonché affioramenti rocciosi.

Confrontando questi modelli con i dati satellitari che descrivono l’elevazione della superficie terrestre, il team ha determinato il cedimento della città. I ricercatori hanno avvertito che la crescente urbanizzazione, compreso il drenaggio delle acque sotterranee, potrebbe solo aumentare il problema di New York di “sprofondare” nell’oceano.

New York non è certamente l’unica città del genere al mondo. Un quarto della capitale dell’Indonesia, Jakarta, entro il 2050 potrebbe finire sott’acqua poiché parti della città sprofondano di quasi 11 cm all’anno a causa dell’estrazione di acque sotterranee. Più di 30 milioni di residenti di Jakarta stanno ora valutando la possibilità di trasferirsi.

In confronto, New York City è al terzo posto in termini di futuro rischio di inondazioni. Gran parte di Lower Manhattan è solo da 1 a 2 metri sopra l’attuale livello del mare. Anche gli uragani del 2012 e del 2021 hanno mostrato quanto velocemente la città può essere allagata.

“Non è qualcosa di cui preoccuparsi immediatamente, ma c’è questo processo in corso che aumenta il rischio di inondazione”, ha affermato Tom Parsons, geofisico presso l’US Geological Survey, che ha guidato la nuova ricerca. “Più il terreno è soffice, maggiore è la compressione degli edifici. Non è stato un errore costruire edifici così grandi a New York, ma dobbiamo solo tenere a mente che ogni volta che costruisci qualcosa lì, spingi il terreno un po’ di più”.