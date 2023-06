Usa. La Cnn diffonde audio di Trump, “ho le carte segrete del Pentagono”. “Le mie incriminazioni sono medaglie”

Walter Nauta, un collaboratore di Donald Trump, è stato incriminato a Miami per aver aiutato l’ex presidente a nascondere documenti classificati a Mar-a-Lago che il dipartimento della giustizia aveva chiesto di restituire. Nauta era stato accusato a inizio mese insieme al tycoon ma la formalizzazione dei capi di accusa era stata rinviata per consentigli di nominare un avvocato.

“Vogliono interferire con le elezioni. Lo hanno fatto nel 2020 e non consentiremo loro di farlo nel 2024”. Donald Trump, dal North Carolina, lancia un nuovo attacco ai democratici e alla Casa Bianca, indicandola come responsabile delle sue incriminazioni. “Vado d’accordo con Volodymyr Zelesnky, vado d’accordo con Vladimir Putin e con me la guerra sarebbe chiusa in 24 ore”, dice Trump, ritenendo le sue incriminazioni come “distintivi d’onore”.