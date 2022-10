Usa. Kirby, forniremo molto presto un nuovo pacchetto di sicurezza all’Ucraina. E’ Putin che ha invaso

AgenPress – Gli Stati Uniti forniranno un nuovo pacchetto di sicurezza all’Ucraina “molto, molto presto”, secondo John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca.

“Vedrai ulteriore assistenza alla sicurezza fornita all’Ucraina dagli Stati Uniti attraverso le nostre autorità di prelievo”, ha detto Kirby a Wolf Blitzer della CNN. “E penso che molto, molto presto ne vedrai un altro dagli Stati Uniti. Continueremo su questo, come ha detto il presidente, per tutto il tempo necessario”.

L’autorità di prelievo si riferisce a una forma di spesa militare che consente una rapida approvazione.

Alla domanda sull’escalation della retorica del presidente russo Vladimir Putin, Kirby ha detto: “È lui che ha invaso l’Ucraina e in modo completamente immotivato”.

L’Ucraina non rappresenta una minaccia per nessuno, per non parlare della Russia”, ha continuato. “Quindi se è incerto, è pericoloso in questo momento, è a causa del signor Putin. E non è stato l’Occidente a sollevare prima le preoccupazioni sulle armi nucleari, è stato Putin”.

Kirby ha aggiunto che gli Stati Uniti non vedono alcuna indicazione che i russi abbiano intenzione di utilizzare una “bomba sporca” – un’arma che combina esplosioni convenzionali con l’uranio – o altre armi nucleari in Ucraina.