Usa. Jp Morgan acquisirà la First Republic Bank. Assumerà tutti i depositi, anche quelli non assicurati

AgenPress – La Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) ha preso possesso della First Republic Bank e ha concluso un accordo per la vendita della maggior parte degli asset della banca a JPMorgan Chase & Co. Lo rende noto un comunicato dell’Authority di regolamentazione Usa.

JPMorgan assumerà tutti i 103,9 miliardi di dollari di depositi di First Republic e acquisterà la maggior parte dei suoi 229,1 miliardi di dollari di attività. Si tratta – spiega il Wsj – del secondo più grande fallimento bancario nella storia statunitense che negli ultimi due mesi ha visto i tre più crac di istituti bancari, tra cui Silicon Valley Bank e Signature Bank.

Gli 84 uffici della banca fallita in otto stati riapriranno come filiali di JPMorgan Chase Bank da lunedì dopo che le autorità di regolamentazione hanno preso il controllo e venduto immediatamente all’istituto di Wall Street.

Una fuga di depositi da parte di alcuni istituti di credito negli ultimi mesi ha costretto la Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, a intervenire con misure di emergenza per stabilizzare i mercati finanziari.

La First Republic, con sede a San Francisco, ha lottato dal crollo della Silicon Valley Bank e della Signature Bank all’inizio di marzo, poiché gli investitori e i depositanti sono sempre più preoccupati che la banca possa non sopravvivere come entità indipendente ancora per molto. Le azioni della banca hanno chiuso venerdì a 3,51 dollari, una frazione dei circa 170 dollari per azione scambiati un anno fa.

La First Republic è stata vista come la prossima banca più probabile a fallire a causa della sua elevata quantità di depositi non assicurati e dell’esposizione a bassi tassi di interesse.

Gary Cohn, un ex presidente di Goldman Sachs che è stato il principale consigliere economico del presidente Donald Trump, ha dichiarato domenica a “Face the Nation” di CBS News che la Federal Deposit Insurance Corporation “preferirebbe vendere la banca nella sua interezza che a pezzi”.

“Ciò che molto probabilmente accadrà è che la FDIC prenderà il controllo e poi contemporaneamente rivenderà l’asset all’aggiudicatario”, ha affermato Cohn.

Cohn ha affermato di ritenere che sarà un “processo molto più rapido” di quanto accaduto con la Silicon Valley Bank.

Al 31 marzo First Republic ha registrato un totale attivo di 233 miliardi di dollari. Alla fine dello scorso anno, la Federal Reserve ha classificato First Republic al 14° posto tra le banche commerciali statunitensi.

Prima che la Silicon Valley Bank fallisse, First Republic aveva un franchising bancario che era l’invidia della maggior parte del settore. I suoi clienti, per lo più ricchi e potenti, raramente sono stati inadempienti sui loro prestiti. La banca di 72 filiali ha fatto gran parte dei suoi soldi facendo prestiti a basso costo ai ricchi, che secondo come riferito includevano il CEO di Meta Platforms Mark Zuckerberg.

A filo con i depositi dei benestanti, First Republic ha visto il patrimonio totale più che raddoppiato da $ 102 miliardi alla fine del primo trimestre del 2019, quando la sua forza lavoro a tempo pieno era di 4.600.

Ma la stragrande maggioranza dei depositi della First Republic, come quelli nella Silicon Valley e nella Signature Bank, non erano assicurati, cioè al di sopra del limite di $ 250.000 fissato dalla FDIC. E questo ha iniziato ad alimentare le preoccupazioni per il franchising tra analisti e investitori. Se First Republic dovesse fallire, i suoi depositanti rischierebbero di non recuperare tutti i loro soldi.