Usa. I jet statunitensi abbattono 4 oggetti non identificati in 8 giorni, senza precedenti in tempo di pace

- Advertisement -

AgenPress – Un jet da combattimento statunitense ha abbattuto domenica un “oggetto non identificato” sul lago Huron su ordine del presidente Joe Biden. È stato il quarto abbattimento di questo tipo in otto giorni e l’ultimo attacco militare in una straordinaria catena di eventi nello spazio aereo statunitense che i funzionari del Pentagono ritengono non abbia precedenti in tempo di pace.

Parte del motivo dei ripetuti abbattimenti è un “allerta intensificata” a seguito di un pallone spia proveniente dalla Cina che è emerso nello spazio aereo statunitense alla fine di gennaio, ha dichiarato il generale Glen VanHerck, capo del NORAD e del comando settentrionale degli Stati Uniti, in un briefing con i giornalisti.

Da allora, la scorsa settimana anche aerei da combattimento hanno abbattuto oggetti sopra il Canada e l’Alaska. I funzionari del Pentagono hanno affermato che non rappresentavano minacce alla sicurezza, ma si sapeva così poco su di loro che i funzionari del Pentagono non escludevano nulla, nemmeno gli UFO.

“Abbiamo esaminato più da vicino il nostro spazio aereo a queste altitudini, incluso il potenziamento del nostro radar, che potrebbe almeno in parte spiegare l’aumento”, ha affermato Melissa Dalton, assistente segretario alla difesa per la difesa nazionale.

Le autorità statunitensi hanno chiarito che monitorano costantemente segnali radar sconosciuti e non è insolito chiudere lo spazio aereo come precauzione per valutarli. Ma la risposta insolitamente assertiva stava sollevando dubbi sul fatto che tale uso della forza fosse giustificato, in particolare perché i funzionari dell’amministrazione hanno affermato che gli oggetti non erano di grande preoccupazione per la sicurezza nazionale e che gli abbattuti erano solo per cautela.

Poiché viaggiava a 20.000 piedi (6.100 m), avrebbe potuto interferire con il traffico aereo commerciale, hanno affermato gli Stati Uniti.

Un comandante militare ha detto che potrebbe essere un “tipo di pallone gassoso” o “un qualche tipo di sistema di propulsione”.

Ha aggiunto che non poteva escludere che gli oggetti fossero extraterrestri.

L’ultimo oggetto – abbattuto vicino al confine canadese – è stato descritto dai funzionari della difesa come una “struttura ottagonale” senza equipaggio con fili attaccati.