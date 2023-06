Usa. Corte Suprema: la razza non può più essere considerata un fattore di ammissione all’università

Dalla Casa Bianca, il presidente Joe Biden ha affermato di essere “fortemente, fortemente” in disaccordo con la sentenza della corte e ha esortato i college a cercare altre strade verso la diversità piuttosto che lasciare che la sentenza “sia l’ultima parola”.

Oltre alla scissione conservatore-liberale, la lotta per l’azione affermativa ha mostrato il profondo divario tra i tre giudici di colore , ognuno dei quali ha scritto separatamente e in modo vivido sulla razza in America e su dove potrebbe portare la decisione.

Il giudice Clarence Thomas – il secondo giudice nero della nazione, che da tempo aveva chiesto la fine dell’azione affermativa – ha scritto che la decisione “vede le politiche di ammissione delle università per quello che sono: preferenze senza timone, basate sulla razza, progettate per garantire un particolare mix razziale nelle loro classi iniziali.

Il giudice Sonia Sotomayor, la prima latina della corte, ha scritto in dissenso che la decisione “riporta indietro decenni di precedenti e epocali progressi”.

Il giudice capo John Roberts ha scritto: “Molte università hanno concluso erroneamente per troppo tempo che la pietra di paragone dell’identità di un individuo non sono le sfide superate, le abilità sviluppate o le lezioni apprese, ma il colore della loro pelle”.