Usa. Camera, McCarthy eletto speaker dopo 15 votazioni. Biden, “pronto a lavorare con repubblicani”

Joe Biden si è congratulato con McCarthy per la sua vittoria e ha detto che non vede l’ora di collaborare con il Partito Repubblicano affermando che “come ho detto dopo le elezioni di metà mandato, sono pronto a lavorare con i repubblicani ogni volta che sarà possibile, e gli elettori, come hanno detto chiaramente, si aspettano che i repubblicani siano pronti a lavorare con me. Ora la leadership della Camera ha deciso che quel processo debba iniziare”.