Usa. Biden esorta il Congresso a porre fine alla lotta economica. “Siamo stati mandati qui per finire il lavoro!”

AgenPress – “Stiamo costruendo un’economia in cui nessuno è lasciato indietro. I posti di lavoro stanno tornando, l’orgoglio sta tornando per le scelte che abbiamo fatto negli ultimi due anni. Questo è un progetto per le tute blu (gli operai) per ricostruire l’America e fare davvero la differenza nelle vostre vite”. E’ uno dei passaggi salenti del discorso di Joe Biden sullo stato dell’Unione, secondo le anticipazioni diffuse dalla Casa Bianca.

“Il mio piano economico – dichiara Biden – riguarda l’investimento in luoghi e persone che sono stati dimenticati. Durante gli sconvolgimenti economici degli ultimi quattro decenni, troppe persone sono state lasciate indietro o trattate come se fossero invisibili. Forse sei tu che stai guardando da casa. Ricordi i lavori che sono andati via. E ti chiedi se esiste ancora un percorso per te e i tuoi figli per andare avanti senza andartene. Ecco, l’ho capito”.

“Ragazzi, la storia dell’America è una storia di progresso e resilienza. Di andare sempre avanti. Di non mollare mai, mai”, ha detto Biden. “È una storia unica tra tutte le nazioni. Siamo l’unico paese che è uscito da ogni crisi in cui siamo mai entrati più forte di quando ci siamo entrati”.

“Non abbiamo ancora finito con uno sforzo di immaginazione”.

Lo sfondo del discorso annuale era nettamente diverso dai due anni precedenti, con un oratore repubblicano ora seduto inespressivo dietro Biden e legislatori del GOP recentemente autorizzati alla Camera che a volte gridavano critiche a lui e alla sua amministrazione.

“Le persone ci hanno inviato un messaggio chiaro. Combattere per il gusto di combattere, il potere per il potere, il conflitto per il conflitto, non ci porta da nessuna parte”, ha detto Biden. “Questa è sempre stata la mia visione per il paese: ripristinare l’anima della nazione, ricostruire la spina dorsale dell’America – la classe media – e unire il paese”.

“Siamo stati mandati qui per finire il lavoro!”

Ma le sfide per Biden sono molte: incertezza economica, una guerra estenuante in Ucraina, crescenti tensioni con la Cina e altro ancora. I segni del trauma passato al Campidoglio, in particolare l’insurrezione del 6 gennaio 2021, erano inevitabili: un grande recinto circondava il complesso e i legislatori e i presenti si trovavano di fronte a una sicurezza più rigorosa del solito.

Fin dall’inizio le accresciute divisioni partigiane furono evidenti. I democratici, incluso il vicepresidente Kamala Harris, sono balzati in un applauso quando Biden ha iniziato il suo discorso. Il nuovo presidente della Camera repubblicana Kevin McCarthy, sebbene avesse salutato calorosamente il presidente quando è entrato nella camera, è rimasto al suo posto.

Il discorso è arrivato quando Biden ha cambiato idea dopo aver trascorso i suoi primi due anni a far passare progetti di legge importanti come il pacchetto infrastrutture bipartisan, la legislazione per promuovere la produzione ad alta tecnologia e misure climatiche. Con i repubblicani che ora hanno il controllo della Camera e persino il rispetto degli obblighi fiscali del governo tutt’altro che certi, Biden si sta concentrando sull’attuazione di quelle leggi massicce e si assicura che gli elettori gli attribuiscano i miglioramenti.

Invece di proposte appariscenti, il presidente ha offerto una valutazione incoraggiante della condizione della nazione, dichiarando che due anni dopo l’attacco al Campidoglio, la democrazia americana era “indomita e ininterrotta”.

Il presidente è salito sulla tribuna della Camera in un momento in cui solo un quarto degli adulti statunitensi afferma che le cose stanno andando nella giusta direzione. Circa tre quarti dicono che le cose sono sulla strada sbagliata. E la maggioranza dei Democratici non vuole che Biden cerchi un altro mandato.

“Ti chiedi se esista ancora la strada per i tuoi figli per andare avanti senza doversi allontanare”, ha detto Biden. “Lo capisco. Ecco perché stiamo costruendo un’economia in cui nessuno è lasciato indietro. I posti di lavoro stanno tornando, l’orgoglio sta tornando per le scelte che abbiamo fatto negli ultimi anni”.

Biden mercoledì doveva recarsi in Wisconsin, mentre lui e membri del suo gabinetto si imbarcano in un blitz di due giorni in 20 stati per evidenziare il progresso economico nei suoi primi due anni in carica.