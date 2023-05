Usa. Biden e McCarthy raggiungono l’accordo sull’aumento del debito pubblico. “E’ un compromesso”

- Advertisement -

AgenPress – La Casa Bianca e i repubblicani della Camera hanno un accordo di principio su un accordo per aumentare il tetto del debito per due anni e limitare la spesa, ha confermato sabato il presidente della Camera Kevin McCarthy, facendo tornare indietro la nazione dall’orlo di un default storico.

L’accordo di principio è stato raggiunto sabato dal presidente Joe Biden e McCarthy durante una telefonata. Ora entrambi i leader affrontano l’arduo compito di vendere l’accordo ai loro alleati in entrambe le camere del Congresso, dove i Repubblicani controllano la Camera ei Democratici controllano il Senato. L’accordo deve essere approvato prima del 5 giugno , data cruciale in cui il segretario al Tesoro Janet Yellen afferma che gli Stati Uniti non saranno più in grado di pagare i conti.

“Dopo settimane di trattative, siamo giunti a un accordo di principio. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma credo che questo sia un accordo di principio degno del popolo americano”, ha detto McCarthy durante un breve intervento ai giornalisti.

“L’accordo protegge le mie priorità e i risultati legislativi miei e dei Democratici al Congresso”, ha affermato Biden in una nota . “L’accordo rappresenta un compromesso, il che significa che non tutti ottengono ciò che vogliono. Questa è la responsabilità di governare”.

Ha poi definito l’accordo “una buona notizia per il popolo americano, perché previene quello che avrebbe potuto essere un default catastrofico e avrebbe portato a una recessione economica, conti pensionistici devastati e milioni di posti di lavoro persi”.

McCarthy in brevi osservazioni al Campidoglio ha affermato che “abbiamo ancora molto lavoro da fare”.

Se l’accordo finirà per passare per il Congresso e per essere firmato da Biden prima di quella cosiddetta data X, la Casa Bianca e i repubblicani della Casa avranno evitato una crisi economica senza precedenti. Un default del governo degli Stati Uniti, che non si è mai verificato, potrebbe innescare una recessione globale e la perdita di milioni di posti di lavoro, uno scenario che incombeva su un’ondata di negoziati.

Al centro del pacchetto c’è un accordo di bilancio biennale che manterrebbe la spesa stabile per il 2024 e la aumenterebbe dell’1% per il 2025 in cambio dell’aumento del limite del debito per due anni, spingendo la questione politica instabile oltre le prossime elezioni presidenziali.

L’accordo in linea di principio alzerà il limite del debito per due anni e limiterà approssimativamente la spesa non per la difesa ai livelli dell’attuale anno fiscale per il 2024 e la aumenterà dell’1% nell’anno fiscale 2025, secondo una fonte vicina ai negoziati.

Come parte dell’accordo, la Casa Bianca sembra anche aver fatto delle concessioni ai negoziatori della Camera repubblicana sui requisiti di lavoro per le persone che ricevono buoni pasto.

L’accordo prevede limiti di tempo per i buoni alimentari per le persone fino a 54 anni che scadranno poi nel 2030, esentando anche i veterani e le persone senza fissa dimora da questi limiti, secondo questa fonte. L’attuale requisito di lavoro per il programma, formalmente chiamato Supplemental Nutrition Assistance Program o SNAP, si applica solo a determinati adulti di età compresa tra 18 e 49 anni.

Non apporta alcuna modifica a Medicaid e ha impedito alcune modifiche al programma di assistenza temporanea per famiglie bisognose (TANF) richiesto dai repubblicani.

L’accordo si è concluso dopo che il segretario al Tesoro Janet Yellen ha detto al Congresso che gli Stati Uniti potrebbero essere inadempienti sui propri obblighi di debito entro il 5 giugno – quattro giorni dopo rispetto a quanto precedentemente stimato – se i legislatori non avessero agito in tempo. L’innalzamento del limite del debito della nazione, ora a 31 trilioni di dollari, consente maggiori prestiti per pagare le bollette già sostenute della nazione.