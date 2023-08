Usa. Biden, dietro morte di Prigozhin potrebbe esserci Putin. Non sarei sorpreso

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che dietro lo schianto di un aereo vicino a Mosca potrebbe esserci il presidente russo Vladimir Putin.

Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, è elencato tra i passeggeri dell’aereo, e Biden ha detto di non essere sorpreso che il mercenario russo possa essere stato preso di mira.

“Ricorderete che mi è stato chiesto di questo”, ha detto Biden a Kevin Liptak della CNN, alludendo ai commenti fatti a luglio in cui diceva che Prighozin avrebbe dovuto essere preoccupato per la sua sicurezza dopo il fallito ammutinamento.

“Ho detto che avrei fatto attenzione a ciò in cui mi trovavo. Non so per certo cosa sia successo, ma non sono sorpreso”.

In una conferenza stampa a Helsinki, in Finlandia, a luglio, Biden ha scherzato dicendo che se fosse Prighozin, “starei attento a cosa mangio, terrò d’occhio il mio menu”.

Biden ha aggiunto che “non succede molto in Russia senza che Putin sia indietro, ma non ne so abbastanza per conoscere la risposta”.