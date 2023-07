Usa. Biden: aiuti militari a Taiwan per 345 milioni di dollari. La reazione della Cina: “è provocazione”

- Advertisement -

AgenPress – La Casa Bianca ha annunciato la fornitura di armi come prima tranche della “Presidential Drawdown Authority” annuale da 1 miliardo di dollari che il Congresso ha approvato lo scorso anno per sostenere Taiwan. Anche le amministrazioni statunitensi passate avevano approvato la vendita di armi a Taiwan, ma questa è la prima volta che le armi vengono fornite direttamente nell’ambito della PDA, lo stesso meccanismo con cui l’amministrazione Biden ha inviato armi all’Ucraina. La mossa arriva mentre a Washington aumentano le preoccupazioni per l’assertiva attività militare cinese nelle acque e nello spazio aereo intorno a Taiwan.

Immediata la reazione della Cina, che rivendica la sovranità sull’isola e parla di una “provocazione”. “La Cina si oppone fermamente ai legami militari con gli Stati Uniti e alla vendita di armi a Taiwan”, ha dichiarato Liu Pengyu, portavoce dell’ambasciata cinese a Washington. “Gli Stati Uniti smettano di vendere armi a Taiwan, smettano di creare nuovi fattori che potrebbero portare a tensioni nello Stretto di Taiwan e smettano di porre rischi alla pace e alla stabilità nello Stretto di Taiwan”, ha aggiunto Liu.

L’amministrazione non ha specificato quali armi fornirà, ma un funzionario ha detto che il pacchetto includerà capacità di difesa aerea e anti-corazza, oltre ad attrezzature di intelligence, sorveglianza e ricognizione. Il Dipartimento di Stato ha dichiarato che l’uso del PDA è “solo un altro esempio del nostro continuo impegno ad aiutare Taiwan a mantenere una sufficiente capacità di autodifesa, in linea con la nostra politica di lunga data”. “Il segretario alla Difesa e altri alti dirigenti sono stati molto chiari sul fatto che non crediamo che un’invasione sia imminente o inevitabile, perché la deterrenza oggi è reale e forte”, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato.