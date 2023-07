Urso, se i prezzi dei voli non scendono, interverremo. Unione Naz. Consumatori: parole, parole, parole….

- Advertisement -

AgenPress. Il ministero delle Imprese e del made in Italy ha dichiarato che sta aspettando spiegazioni su questa crescita anomala dei prezzi dei voli ma che, se le spiegazioni non saranno convincenti e i prezzi non si ridurranno a breve, interverrà.

“Parole, parole, soltanto parole … e pure tardive. Per l’ennesima volta il ministro promette imprecisati futuri interventi, sulla frutta, sul caro voli, sulla pasta, sui prodotti dell’infanzia. Peccato che non un atto concreto sia stato finora compiuto, salvo nell’unico caso, quello della benzina, che non dipendeva da una speculazione ma dal rialzo delle accise deciso dal Governo. Una beffa, per non dire una presa in giro!” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Che vuol dire che interverrà se i prezzi non si ridurranno a breve? Se aspetta la fine dell’estate può stare certo che i prezzi scenderanno, peccato che le vacanze nel frattempo saranno finite” conclude Dona.