AgenPress. L’Altare della Cattedra della Pontificia Basilica di San Pietro in Vaticano è stata profanata dalla presenza di un uomo nudo che vi è salito sopra.

Indipendentemente dalle motivazioni dell’insano gesto si tratta di un atto grave ed incivile marchiato di intolleranza che però deve far meditare sui livelli di sicurezza all’interno di San Pietro per la pubblica incolumità”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.