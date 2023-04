Università, pubblicato il calendario delle prove per accedere ad Architettura, Professioni sanitarie e Scienze della formazione primaria

- Advertisement -

Dal 14 settembre 2023 le selezioni per l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato per l’anno accademico 2023-2024

AgenPress. È da oggi disponibile il calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato a livello nazionale per Architettura, Scienze della formazione primaria e Professioni sanitarie per l’anno accademico 2023/2024. La prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto è definita da ciascun Ateneo nel proprio bando e dovrà tenersi entro il giorno venerdì 29 settembre 2023.

Le modalità e i contenuti delle prove di ammissione e il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto, ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie, ai corsi di laurea magistrale delle Professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, saranno definiti con successivi decreti.

Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana e per il corso di laurea a ciclo unico in Medicina veterinaria le prove sono con la modalità del TOLC con due finestre: la prima, in via di conclusione, dal 13 al 22 aprile 2023; mentre la seconda è prevista dal 15 al 25 luglio 2023.

Il calendario nel dettaglio:

CORSO DI LAUREA DATA SVOLGIMENTO PROVA Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto entro venerdì 29 settembre 2023 (la data è definita da ciascun Ateneo nel proprio bando) Corsi di laurea delle Professioni sanitarie giovedì 14 settembre 2023 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria mercoledì 20 settembre 2023 Corsi di laurea magistrale delle Professioni sanitarie giovedì 28 settembre 2023