Università. Numero chiuso Medicina. Bonaccini: “Favorevole alla sua abolizione”

Aumenta il consenso sul superamento del numero chiuso alla facoltà di medicina. Anche la Regione Emilia-Romagna è pronta a confrontarsi su questo tema.

Il presidente Stefano Bonaccini si dice a favore della sua abolizione: “Ho proposto di togliere il numero chiuso alle facoltà di Medicina e di adeguare le borse di studio per gli specializzandi e gli spazi formativi – ribadisce Bonaccini – questo perché abbiamo un numero di medici assolutamente insufficiente per il presente e per il futuro, mentre ragazze e ragazzi restano esclusi ogni anno dal corso di laurea a causa di un test che sembra più un terno al lotto che una vera e propria prova di selezione”.

Per questo, afferma il presidente dell’Emilia-Romagna, “se è vero che il Governo sta lavorando alla modifica dell’accesso a Medicina ci troverà pronti a un confronto serio e costruttivo: superare l’imbuto formativo non è un problema di destra o di sinistra, ma una necessità del Paese”.