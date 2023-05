Unione Naz. Consumatori su prezzo pasta Lollobrigida contro Urso

- Advertisement -

AgenPress. “E’ incredibile che mentre Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso dà mandato al Garante per la sorveglianza dei prezzi di convocare la Commissione di allerta rapida per analizzare la dinamica del prezzo della pasta, il ministro Lollobrigida lo smentisca sostenendo oggi che non ha contezza di casi speculativi, in pratica traendo già le conclusioni di quello che doveva semmai attestare la Commissione di allerta giovedi prossimo” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Resta da capire come non si possa parlare di speculazione dal momento che i prezzi della pasta sono saliti in un anno del 18,2%, +1,3% nel solo ultimo mese (da febbraio a marzo, visto che i dati di aprile non sono ancora disponibili), mentre il frumento duro nazionale da aprile 2022 ad aprile 2023 è sceso del 28,3%, il frumento duro extra Ue addirittura del 34,4%” conclude Dona.