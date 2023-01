Unione Naz. Consumatori su Inflazione: nel 2022 stangata da 2766 euro per coppie con 2 figli

- Advertisement -

AgenPress. Secondo i dati provvisori resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione media del 2022 è pari a +8,1%, dal +1,9% del 2021.

“Dati catastrofici! Famiglie sempre più inguaiate! Tutti nodi che ora verranno al pettine, con effetti negativi sui consumi e sul Pil. Già oggi l’Istat ha attestato che nel terzo trimestre 2022 il potere d’acquisto, pur tenendo ancora rispetto al secondo trimestre, è sceso dell’1,2% rispetto a un anno prima. Un primo campanello d’allarme, per una situazione destinata a peggiorare nel quarto trimestre dello scorso anno e soprattutto nel corso del 2023 per via dell’inflazione pari a +8,1%, record dal 1985” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“I dati dell’inflazione implicano che nel 2022 una coppia con 2 figli ha pagato 700 euro in più rispetto al 2021 per poter mangiare e bere. Una famiglia media. ha avuto una stangata per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche pari a 513 euro, cifra che sale a 632 per una coppia con 1 figlio e che arriva a 836 euro per le coppie con 3 figli” prosegue Dona.

“Per quanto riguarda l’inflazione media nel suo complesso, il +8,1% significa aver avuto nel 2022, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita rispetto al 2021 pari a 2766 euro su base annua, di cui 1321 per abitazione, elettricità e combustibili, 425 per traporti, 724 per il solo carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva avuta nel 2022 è pari a 2570 euro. In media per una famiglia il rincaro dello scorso anno è di 2219 euro, 1200 per l’abitazione, 532 per il solo carrello della spesa. Il primato spetta ancora una volta alle famiglie numerose con più di 3 figli con una mazzata rispetto al 2021 pari a 3102 euro, 1472 per l’abitazione e 860 per i beni alimentari e per la cura della casa e della persona” conclude Dona.

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 2 figli Coppia con 1 figlio Coppie con 3 o più figli Inflazione MEDIA 2022 Prodotti alimentari e bevande analcoliche 513 700 632 836 +9,1 Bevande alcoliche e tabacchi 7 8 8 8 +1,3 Abbigliamento e calzature 23 41 31 49 +1,9 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 1200 1321 1244 1472 +35,0 Mobili, articoli e servizi per la casa 70 85 89 85 +5,2 Servizi sanitari e spese per la salute 11 13 13 14 +0,8 Trasporti 281 425 398 467 +9,7 Comunicazioni -20 -28 -24 -31 -3,1 Ricreazione, spettacoli e cultura 17 26 21 30 +1,4 Istruzione 0 0 0 0 0,0 Servizi ricettivi e di ristorazione 76 119 104 117 +6,3 Altri beni e servizi 42 57 54 57 +2,0 TOTALE RINCARO ANNUO 2219 2766 2570 3102 +8,1 CARRELLO DELLA SPESA 532 724 656 860 +8,4

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati arrotondati