Unione Naz. Consumatori su etichetta Ue e data scadenza alimenti

AgenPress. “Siamo favorevoli a un chiarimento del significato della dizione “da consumare preferibilmente entro”, specificando che dopo tale data le caratteristiche nutrizionali e di sicurezza non cambiano.

In alternativa si potrebbe dire che dopo tala data si possono avere soltanto modifiche qualitative che non influenzano la sicurezza degli alimenti” afferma Agostino Macrì, responsabile dell’Area sicurezza alimentare dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Si tratta però di trovare una dizione meno “sbrigativa” di quella in inglese (tradotta letteralmente in italiano “spesso buono oltre”) che rischia di creare maggiore confusione nei cittadini. Il termine spesso, infatti, potrebbe lasciare intendere che ci sono casi in cui l’alimento non è buono o sicuro” conclude Macrì.