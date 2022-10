Unione Naz. Consumatori su dati Mite: gasolio +12,8% da inizio anno

AgenPress. Secondo i dati settimanali del ministero della Transizione Ecologica appena pubblicati, il prezzo della benzina in modalità self service sale a 1,660 euro al litro e il gasolio a 1,789 euro al litro.

“Una pessima notizia. Sono i primi effetti del taglio della produzione di 100 mila barili di petrolio al giorno decisa a settembre dai Paesi Opec+. Figurarsi cosa succederà a novembre, quando la riduzione salirà a ben 2 milioni di barili al giorno. Un bel guaio, come è elementare prevedere. E’ in arrivo un novembre nero” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Da quando è iniziata la guerra, nonostante il taglio di 30,5 cent del Governo Draghi, un litro di benzina costa ora solo 19 cent in meno, con una flessione del 10,3%, pari a un risparmio di 9 euro e 51 cent per un pieno da 50 litri, mentre il gasolio resta addirittura a livelli superiori a quelli pre-conflitto del 21 febbraio 2022, quasi 7 cent al litro, +3,9%, pari a 3 euro e 33 cent a rifornimento” prosegue Dona.

“Rispetto all’inizio dell’anno, la benzina è diminuita del 3,5%, pari a 2 euro e 99 cent per un pieno, il gasolio invece è ancora maggiore del 12,8%, oltre 20 cent al litro, 10 euro e 18 cent a rifornimento. Il nuovo Governo e il nuovo Parlamento devono intervenire come da noi proposto da anni, dando una definizione di prezzo anomalo, per bloccare finalmente questa speculazione vergognosa!” conclude Dona.

Tabella prezzi settimanali carburanti in modalità self service: confronto da inizio guerra

Prezzo 21/02/2022 (€/1000 litri) Prezzo 10/10/2022 (€/1000 litri) Aumento % Differenza in cent al litro Differenza in euro x pieno da 50 litri Rincaro annuo (in euro) (a) BENZINA 1849,94 1659,78 -10,3 -19,016 -9,51 -228,19 GASOLIO 1722,36 1788,98 3,9 6,662 3,33 79,94

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mite

Tabella prezzi settimanali carburanti in modalità self service: confronto dall’inizio dell’anno

Prezzo 27/12/2021 (€/1000 litri) Prezzo 10/10/2022 (€/1000 litri) Aumento % Differenza in cent al litro Differenza in euro x pieno da 50 litri Rincaro annuo (in euro) (a) BENZINA 1719,59 1659,78 -3,5 -5,981 -2,99 -71,77 GASOLIO 1585,32 1788,98 12,8 20,366 10,18 244,39

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mite