Unione Naz. Consumatori su Cdm: delusione per bollette

AgenPress. “Una delusione. Il fatto che nella prima riunione del Governo non ci sia nulla sulle bollette ci dispiace” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Sia chiaro, non è un rinvio di 2 o 3 giorni che manderà in tilt i bilanci delle famiglie, ma dal proclama di ieri della Meloni (i costi delle bollette sono diventati insostenibili; gli italiani chiedono risposte immediate e noi gliele daremo; non c’è più tempo da perdere) ci attendevamo già oggi fuoco e fiamme sul tema dell’energia” prosegue Dona.

“Sia chiaro. Se qualche giorno in più serve a recuperare maggiori risorse o capire meglio che si può fare, ben venga. L’importante è che il provvedimento sia varato in settimana e che stanzi subito miliardi per abbassare le bollette della luce e del gas non solo di novembre e dicembre, ma anche retroattivamente per ottobre. Perché sono le bollette correnti che molte famiglie faranno fatica a pagare, non quelle del 2023. Il tema va affrontato subito con un decreto e non certo con la prossima manovra” conclude Dona.