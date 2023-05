UNICEF e Fondazione Gemelli: presentazione risultati progetto #WITHYOU – La psicologia con te.

- Advertisement -

Martedì 23 maggio 2023, ore 12.00

Sala multimediale Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, piano 5 F – Largo A. Gemelli 8, Roma

AgenPress. La salute mentale costituisce una parte integrante e indispensabile della salute e del benessere generale. Per rispondere a quella che è stata definita come una vera e propria emergenza sociale di salute mentale, il Comitato Italiano per l’UNICEF Fondazione Onlus e l’Unità Operativa Semplice di Psicologia Clinica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS hanno avviato il Progetto #WITH YOU Wellness Training For Health La Psicologia con Te.

Il Progetto, iniziato nel maggio 2022, ha coinvolto migliaia di ragazzi e genitori sul territorio di Roma con l’obiettivo di promuovere un percorso di sostegno psicologico per pre-adolescenti e adolescenti, per progettare e realizzare interventi di prevenzione del disagio giovanile e contribuire a dare un aiuto concreto alle famiglie.

Nel corso della presentazione verranno presentati i principali risultati del progetto, oltre alla missione realizzata dal testimonial UNICEF Federico Cesari.

Alla presentazione partecipano:

Marco Elefanti, Direttore Generale, Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS

Eugenio Mercuri, Direttore Dipartimento Scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica, Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS

Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia

Daniela Chieffo, Responsabile Unità Operativa di Psicologia Clinica, Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS

Federico Cesari, Attore e Testimonial dell’UNICEF Italia

Andrea Iacomini, Portavoce UNICEF Italia

David Lazzari, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi